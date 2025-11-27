ВС РФ будут освобождать Харьков, поскольку он является исконно русским городом. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По мнению Матвийчука, город и Харьковская область должны войти в приграничную буферную зону, о создании которой ранее заявлял президент России Владимир Путин.

«Будем ли мы освобождать город? Это будет зависеть от существующей обстановки. Я думаю, что при более-менее хорошей ситуации, мы будем брать Харьков. Ввиду того, что это тоже русский город, это Слобожанщина, которая когда-то была отдана Украине. Так что я думаю, история Харькова еще не окончена», — добавил эксперт.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в подразделениях ВСУ, развернутых в Харьковской области, наблюдается открытое неповиновение. По его информации, солдаты отказываются от боевых задач и саботируют приказы, ссылаясь на нехватку ресурсов.