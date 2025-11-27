СМИ: украинских солдат «дожимают» в Димитрове

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что в Димитрове (ДНР) продолжаются интенсивные бои и украинских солдат вскоре могут «дожать» ВС РФ. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В Минобороны России ранее заявили, что ВС РФ вытеснили ВСУ из 117 зданий в Димитрове. В Минобороны подчеркивали, что российские войска продолжают выбивать ВСУ из микрорайонов Восточный, Западный и из южной части города.

«Бои еще к завершению не подходят, но я надеюсь, скоро дожмем. Противник там плотно в круговой обороне», - так ситуацию прокомментировал Подоляка.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что российские войска стали работать еще с одного направления в боях за красноармейско-димитровскую агломерацию.