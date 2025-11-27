Пять тысяч украинских солдат оказались похоронены заживо в окружении, но Генштаб ВСУ продолжает врать. Как сообщает «Царьград», на фоне продолжающегося крушения обороны Киева прозвучало неожиданное заявление о Крыме.

Юг Димитрова под контролем

Ситуация в Димитрове (украинское название — Мирноград) стремительное развивается не в пользу противника. По информации военкора Анатолия Радова, «юг Мирнограда все». Информацию подтверждает и ветеран ЧВК «Вагнер», автор канала Condottiero — там остался лишь «небольшой кусок», но его вскоре «доработают».

«Как итог, Димитров в плотном кольце. Выходов нет. Внутрь никто уже никаких дорог не пробьет. Сырский с Зеленским похоронили в городе до 5000 человек. Причем без права на выход. Они без тыла и без бк. Много "триста" и "двести"», — добавил он.

Аналитики канала «Военный осведомитель» сравнивают ситуацию в Димитрове с дебальцевским котлом 2015 года — город сейчас играет роль переговорного козыря. Войска из Дебальцево тоже долго не выводили, отрицая наличие окружения. Потеря агломерации Красноармейск — Димитров прямо в процессе обсуждения возможных договоренностей будет аргументом в пользу того, что Киев теряет Донбасс и продолжит его сдавать.

Отметим, что о реальной ситуации, связанной с положением ВСУ в Димитрове и Красноармейске, Генштаб Украины продолжает лгать. Пока Димитров удерживается, будучи де-факто в окружении, Киев может говорить о контролируемости ситуации.

«Сделать Крым непригодным для жизни»

На Западе все активнее поднимает голову «партия войны», которая больше не пытается казаться незаметной. В частности, американский генерал, бывший командующий ВС США в Европе Филипп Бридлав призвал уничтожить Крым в отместку за невозможность отобрать Донбасс у РФ.

«Я не верю, что мы когда-нибудь вытесним Россию из Донбасса в нынешних политических условиях, здесь нет такой воли. Но я верю, что было бы намного проще использовать западную авиацию, чтобы сделать Крым абсолютно непригодным для жизни, разрушить мост и убедиться, что он больше никогда не будет функционировать, а затем отрезать сухопутный мост вдоль западной или юго-восточной части Украины и снова сделать Крым украинским. Вот так», — заявил он.

Заявление генерала прозвучало неожиданно, поскольку ранее большинство ораторов, выступавших с угрозами, со временем признавали, что ответ будет жестким и болезненным.

Затронуто «неприкосновенное»

Тем временем рвется и трещит «неприкосновенное» направление — еще год назад Киев заявлял, что заход ВС РФ в Днепропетровскую область невозможен. Теперь же Генштаб ВСУ, вероятно, не успевает настроиться на то, чтобы рассказать всю правду о масштабе катастрофы.

«После того как наши штурмовики, используя туман, ворвались в Новопавловку и заняли ее восточную часть, оборона противника в посадках/полях между Новопавловкой и Петровским (Орехово) начала терять устойчивость», — сообщил военкор Юрий Котенок о продолжении наступления.

По его информации, ВС РФ смогли сломить сопротивление противника и продвинуться. Бои продолжаются — сейчас Россия «выковыривает» пехоту Украины, обеспечивая фланг и тыл подразделений в самой Новопавловке. Это продвижение еще больше осложняет обстановку для противника в регионе.