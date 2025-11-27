Белоусов: Россия и Киргизия стоят перед серьезными вызовами

Россия и Киргизия стоят перед серьезными вызовами, связанными с обеспечением стабильности в Центральной Азии и мире.

Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Киргизии Русланом Мукамбетовым в Бишкеке.

"Мы стоим перед очень серьезными вызовами, связанными со стабильностью ситуации в Центральной Азии, в мире в целом. <…> И наша с вами общая ответственность - обеспечить стабильность, безопасность в этом регионе", - сказал Белоусов.

Он отметил, что это задача, которую определили лидеры двух государств, и ее нужно наиболее эффективным образом реализовать. Белоусов также заявил, что с учетом опыта многолетнего взаимодействия военных ведомств России и Киргизии в ходе переговоров необходимо "сверить часы по широкому кругу вопросов".