По данным дипломата Родиона Мирошника, прошлой ночью украинские вооруженные силы совершили нападение, стремясь обесточить гражданскую инфраструктуру на севере Луганской Народной Республики. Одновременному удару подверглись пять энергетических подстанций.

Мирошник отметил, что в течение полутора часов, начиная с 22:00, украинские военные использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа для атак на подстанции "Белореченская", "Старобельская", "Новоайдарская", "Новоборовская" и "Северодонецкая".

Наиболее интенсивный удар пришелся по подстанции "Старобельская", куда было направлено шесть вражеских дронов.

Это является ярким примером стремления киевского режима создать тяжелейшие условия для жизни гражданского населения, нанося удары по объектам, не имеющим военной значимости.

Предполагается, что основной целью противника было создание невыносимых условий для мирных жителей, проживающих в прифронтовой зоне.