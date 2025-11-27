Из-за украинских ударов десятки тысяч людей оставались без света

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об обстрелах противника по энергетической инфраструктуре региона.

По словам Сальдо, в Каланчакском округе без света оставались 32 тысяч человек в 61 населенном пункте, в Каховском округе – 71 тысяч человек в 126 населенных пунктах, в Нижнесерогозском округе – больше 4 тысяч человек в трех населенных пунктах.

Во всех районах, кроме Каховского округа, электроснабжение полностью восстановлено.

Помимо этого, Сальдо сообщил об обстрелах со стороны ВСУ 12 населенных пунктах в разных районах Херсонской области.