«Лишь мечты»: военный о планах Германии собрать 800-тысячную армию

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что НАТО не сможет собрать 800 тысяч солдат для борьбы с Россией. Об этом Дандыкин рассказал News.ru.

Газета The Wall Street Journal ранее рассказала, что Германия тайно работает над планом переброски до 800 тысяч военных НАТО на восток в случае конфликта с Россией. По данным WSJ, в плане идет речь о переброске немецких и американских военных.

«Несколько сотен тысяч могут в теории набрать, но не 800 тысяч», - так это прокомментировал Дандыкин.

Он отметил, что у европейцев «никудышные» армии без реального боевого опыта. Дандыкин назвал планы Германии «лишь мечтами» и усомнился, что американцы поддержат такие инициативы.

По мнению Дандыкина, немецкие власти активизировались, так как экономика Германии стремительно слабеет. Военный добавил, что Германия стремится стать первой военной державой Европы и увеличить численность армии до 80 тысяч человек.

«Их замкнуло, они забыли историю и печальную судьбу Третьего рейха», - подчеркнул Дандыкин.

Он предположил, что в итоге Германии придется вернуть обязательную службу в армии, так как немцы не хотят служить добровольно.