Россия может взять под контроль Херсон и начать наступление на Николаев.

Так оценил обстановку на фронте генерал-майор ВСУ в отставке Дмитрий Марченко, передает украинское издание «Страна».

«Они захватят Покровск (российское название – Красноармейск – «Газета.Ru»), потом зайдут в Днепропетровскую область, потом пойдут на Запорожскую область, потом перепрыгнут через реку и захватят обратно Херсон, пойдут на Николаев», — отметил он.

Марченко обвинил руководство ВСУ в сложившейся неблагоприятной ситуации на фронте для украинской армии.

На этом фоне в начале ноября главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Киев может «деблокировать» Красноармейск.

В Генштабе ВСУ опасаются, что отступление без приказа «обвалит фронт внутри Покровской воронки», а военные начнут массово сдаваться в плен.