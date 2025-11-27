Назван возможный срок полного контроля России над Донбассом военным путем

Россия без учета мирного соглашения может получить полный контроль над Донбассом в течение года, считает военный эксперт Алексей Живов.

Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«По текущей динамике в течение года, если будем двигаться дальше вперед. Если не будет дополнительных сил. Если будут введены какие-то дополнительные силы, может быстрее. Здесь очень много факторов», — сказал Живов.

20 ноября The Telegraph со ссылкой на источники сообщал о том, что администрация президента США Дональда Трампа в рамках своего мирного плана по урегулированию конфликта намерена передать России территорию Донбасса по схеме «деньги за землю». Суть схемы, по данным британской газеты, состоит в том, что Россия будет выплачивать Киеву арендную плату за контроль над регионом. При этом де-факто территория перейдет под управление Москвы, а де-юре якобы останется в составе Украины.

Как позднее сообщил американский журнал Politico, США убрали вопросы территориальной принадлежности из мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Теперь из 28 пунктов изначальной версии плана осталось 19. Сейчас в документе нет требования, «чтобы Украина уступила Донбасс России».