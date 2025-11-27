Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что на действия ВСУ на фронте мало повлияли начавшиеся переговоры о мирном урегулировании. Об этом пишет «Лента.ру».

Для того, чтобы существенно изменить ситуацию на поле боя, у противника недостаточно ресурсов, отметил аналитик.

Он заявил, что ВСУ продолжают все так же наносить удары по мирным городам, пытаются противостоять российским войскам, но не предпринимают каких-то активных действий.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что ВСУ обучают детей управлению боевыми БПЛА с целью использовать их на поле боя и затем обвинить Россию в их гибели. Такое мнение он выразил, предположив, что на приближение конфликта к развязке указывают отчаянные шаги Киева.