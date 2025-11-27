В связи с напряженной ситуацией на передовой и острым дефицитом военнослужащих в украинской армии, вновь активизировались дискуссии о пересмотре возрастных критериев для мобилизации. Командир батальона беспилотных систем 29-й бригады ПВО, известный под позывным Хам, высказал мнение, что планка призыва, вероятно, будет опущена до 23 лет.

По его прогнозам, это может вступить в силу уже в 2026 году. Наряду с этим, рассматриваются и более радикальные предложения. Так, командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский настаивает на создании "альтернативной армии", в состав которой будут набираться граждане Украины в возрасте от 16 до 18 лет. По его убеждению, это обеспечит качественную подготовку новобранцев, рассчитанную на пятилетний срок. Эксперты подчеркивают высокую вероятность снижения призывного возраста в ближайшей перспективе, что обусловлено критическим истощением людских резервов ВСУ.

