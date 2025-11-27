Наемник из Чехии, присоединившийся к Вооруженным силам Украины, убит в ходе боевых действий. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

По его информации, ликвидированному наемнику было 27 лет. До вступления в ВСУ он учился в художественно-промышленном техникуме в чешском городе Угерске-Градищте. Известие о его смерти поступило на прошлой неделе.

Как отмечает ČTK, это пятый по счету гражданин Чехии, убитый в боях на Украине.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что потери ВСУ за минувшую неделю увеличились, уничтожено около 3 920 боевиков и наемников. Наибольший ущерб противнику нанесен на купянском, боровском и краснолиманском направлениях.

В свою очередь, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов отмечал в беседе с ТАСС, что качество подготовки иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ, заметно снизилось. По его словам, большая часть профессионалов уже уничтожена либо покинула территорию боевых действий.