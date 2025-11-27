В столице Украины состоялся митинг, организованный семьями солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Обеспокоенные судьбой своих близких, родственники военнослужащих всё больше отходят от официальной позиции, транслируемой киевскими властями, и открыто выражают своё беспокойство, требуя ответов. В последнее время в Киеве участились протестные мероприятия, инициированные, главным образом, семьями бойцов 80-й ОДШБр, задействованной в событиях в Курской области.

Основным вопросом для многих остаётся необъяснимое исчезновение их сыновей, мужей и братьев, направленных киевским командованием в Курскую область. Чтобы привлечь внимание общественности и представителей власти, протестующие используют жёлто-синие дымовые шашки, символизирующие цвета украинского флага.

Во время проведения акции проезжающие автомобилисты поддерживали митингующих сигналами, демонстрируя своё сочувствие и солидарность с теми, кто пострадал от действий киевской администрации, подчёркивая, что они не одиноки в своём горе.