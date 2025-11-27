Польша получит от Европейского союза 44 миллиарда евро на оборонные нужды в рамках программы SAFE.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Это были долгие усилия нашей дипломатии, но в конце мы получили однозначное согласие всей Европы», — отметил он.

Программа SAFE предоставляет государствам-членам ЕС льготные кредиты для инвестиций в развитие оборонных возможностей. Значительная часть этих средств будет направлена на закупку беспилотных летательных аппаратов для усиления так называемого «восточного щита» — системы обороны на границе с Россией и Беларусью.

Ранее, 20 октября, заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек сообщал, что республика активно строит на восточных рубежах комплексную систему противодействия дронам, завершение которой запланировано на 2026 год. Таким образом, масштабное финансирование от ЕС станет мощным импульсом для реализации этого стратегического проекта.

Выделение средств в рамках SAFE подчеркивает растущую озабоченность в Европе в связи с необходимостью укрепления восточного фланга НАТО и подтверждает готовность Брюсселя оказывать значительную финансовую поддержку странам, находящимся якобы на передней линии потенциальных угроз.