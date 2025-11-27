Российские войска штурмуют Северск - один из последних укрепрайонов неонацистов в ДНР на пути к Славянску. ВСУ превратили город в крепость с большой сетью подземных ходов. Идёт наступление сразу с трёх направлений - юга, востока и севера. Боевики сдаются в плен и рассказывают горькую правду о том, как командование бросило их умирать. Огромные потери у киевских радикалов так же в Волчанске и Красноармейске.

© ТВ Центр

Центр Красноармейска. Бандеровцы подвозят продукты, воду, дизтопливо для генераторов. Собираются занимать огневые позиции в здании городской администрации. За кадром – бравада. Мол, пусть только русские сунутся. И вот прошло два дня. Русские действительно сунулись. Да так, что вся эта группа сегодня лежит на разных этажах. Среди обгоревших обломков и под завалами. Нашли и того, кто хвастливо на камеру размахивал украинским желто-синим прапором. И рассказывал в соцсетях про "перемогу".

Штурмовики говорят – ВСУ потеряли не только Красноармейск. Но и фланги за окраинами. Минувшим днем российские подразделения выбили противника еще из трех сел. Белицкое, Ровное и Суворово теперь под контролем группировки "Центр".

На грани катастрофы оказался и Северск. Город - он же укрепрайон с километрами подземных ходов и казематов, который ВСУ несколько лет готовили к обороне, за неделю потерял четверть своей территории. Брошены спрятанные глубоко в тоннелях базы, склады с натовским оружием и боеприпасами. Почти в каждом каземате – десятки убитых националистов. Раненых, кто не мог идти сам, бандеровцы оставили умирать. Вот этому бедолаге повезло. Во время зачистки его нашли российские штурмовики.

Понимая, что из осажденных Волчанска и Купянска - Узлового эвакуации тоже не будет, националисты бросают позиции. И сдаются. Одних штурмовики вытаскивали из блиндажей в лесах. Других брали в городской застройке. Средний возраст от 40 до 60. Сопротивляться, когда в холода остался в одних подштанниках и майке, желания никакого. Тем более, что российские танки все чаще выкатываются на прямую наводку. И с двух-трех выстрелов ровняют с землей опорные пункты. Да и потери такие, что уже не спрятать. Только за сутки на Харьковском направлении у националистов убитыми - более 200 человек.