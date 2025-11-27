«Прорвали оборону»: ВС РФ ведут активные бои под Волчанском

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начали бои в селе Лиман. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Тимофей Ермаков.

По его словам, по оперативным сведениям идут бои в центральной части поселка, расположенного в районе Волчанска.

«Тем временем в самом Волчанске боестолкновения уже идут на улице Чкалова на северо-востоке города. Организованной обороны в Волчанске давно нет, все действия нашей армии направлены на зачистку города от немногочисленных отрядов ВСУ», - пояснил он.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о том, что российские войска контролируют 90 процентов территории города Волчанск в Харьковской области. По словам Марочко, десять процентов территории находятся в так называемой серой зоне.