Во Франции задумались о добровольной службе в армии для молодежи

Французский президент Эммануэль Макрон намерен объявить о восстановлении добровольной воинской службы для мужчин и женщин на базе Варсес в Альпах, сообщают СМИ.

Франция после почти 30-летнего перерыва объявит о возвращении воинской службы, рассчитывая укрепить обороноспособность на фоне «роста угроз со стороны России», пишет Politico.

Ожидается, что Макрон объявит об этом решении на базе Варсес, он предложит добровольную десятимесячную службу для молодежи обоих полов.

В отличие от стран Балтии и Скандинавии, где служба обязательна, французская программа будет добровольной – власти надеются привлечь к 2035 году около 50 тыс. молодых людей, это составит примерно 6% от соответствующей возрастной группы.

Возвращение службы призвано решить задачу кадрового дефицита – к 2035 году Франция планирует увеличить резервистов с 45 до 105 тыс. человек.

В общественных дебатах во Франции раздавались призывы к восстановлению службы как ради патриотизма, так и для социальной интеграции. Елисейский дворец полагает, что основной мотив сейчас – военный, страна нуждается в большем количестве подготовленных кадров для ответа на внешние угрозы.

Отмечается, что создание эффективной системы требует дополнительных бюджетных средств и разъяснения обществу значимости службы, поскольку молодежь в целом менее склонна к такому выбору, чем старшее поколение.

По данным соцопросов, большинство европейцев поддерживают восстановление обязательной службы, но среди молодежи такой поддержки меньше даже в странах, граничащих с Россией.

Ранее немецкие политические партии достигли предварительного согласия по ключевым положениям законопроекта о реформе военной службы. По данным прессы, они решили обязать всех мужчин определенного возраста проходить медицинское освидетельствование.