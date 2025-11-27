Киев и Лондон подписали соглашение о производстве дронов на территории Британии

Киев и Лондон выводят военное сотрудничество на новый уровень. Впервые украинский ударный дрон будет производиться на территории Великобритании для последующей передачи украинской армии. Речь идет о беспилотнике-перехватчике «Октопус».

© Московский Комсомолец

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

«Делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus», — заявил он.

По его словам, подписание лицензионного соглашения между оборонными ведомствами двух стран открывает практическую фазу этого амбициозного проекта. Это не просто единичная поставка, а налаживание серийного производства.

Согласно документу, производство будет развернуто в Британии, готовые изделия предназначаются для ВСУ, а также планируется выход на значительные объемы выпуска.

Украинская сторона рассчитывает, что локализация производства позволит резко увеличить количество поступающих на фронт беспилотников. Ожидается, что мощности позволят выпускать тысячи единиц такой техники ежемесячно.

По словам главы оборонного ведомства Украины, производство этих дронов "может достигать нескольких тысяч в месяц".

Переговоры о запуске проекта «Октопус» велись в течение некоторого времени. Еще в начале октября о готовящемся соглашении сообщал британский замминистра обороны.