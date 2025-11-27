Вооруженные силы Украины за последние дни провели более десяти неудачных контратак под Северском в Донецкой Народной Республике, пытаясь вернуть утраченные позиции, заявил в интервью РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

© Московский Комсомолец

За последние несколько суток с целью возвращения утраченных рубежей и позиций боевики ВСУ провели более десяти контратакующих действий с направления Закотного в ДНР по направлению Ямполя и Платоновки, поделился подробностями собеседник агентства, ссылаясь на собственные источники.

По его информации, все попытки вооруженных сил Украины не принесли желаемого результата, атаки отражены ВС РФ.

Сейчас украинское командование не отказалось от реализации замысла и несет необоснованные потери на данном направлении, резюмировал военный эксперт.