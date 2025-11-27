Методы обучения, которые союзники применяли для победы во Второй мировой войне, сегодня используются для подготовки украинских военнослужащих. Об этом заявил взятый в плен солдат ВСУ Василий Неудахин, чьи слова ставят под сомнение эффективность современной западной помощи.

По словам Неудахина, его сослуживцы, проходившие подготовку в Великобритании, остались разочарованы устаревшим подходом инструкторов. Ключевой проблемой он назвал то, что программа игнорирует реалии современного поля боя, где доминируют беспилотники.

«Бритты (украинские военные, проходящие подготовку в Великобритании — Прим.) рассказывали об их обучении в Британии. Рассказывали, что там проходят обучение еще по лекалам Второй мировой войны, то есть они еще ведут окопную войну, которая сейчас уже невозможна, потому что идет война дронов», — заявил украинский военнопленный.

Собственный путь Неудахина на фронт оказался стремительным. Он подробно описал, как был задержан сотрудниками ТЦК в апреле 2025 года. После задержания у него изъяли смартфон, быстро провели через медицинскую комиссию и почти сразу направили в зону боевых действий под Волчанск в Харьковской области, где он вскоре попал в плен.