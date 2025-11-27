Российские военные ведут зачистку в Купянске, а бойцов Вооруженных сил Украины, пытающихся притвориться мирными жителями, ждет неминуемое разоблачение. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Уверен, что их ждет та же участь, что и остальных украинских боевиков», — подчеркнул он.

Виталий Ганчев также отметил, что в городе остается около тысячи настоящих мирных жителей, которые вынуждены находиться там без воды и электричества, а их эвакуации мешают обстрелы со стороны украинских военных.

20 ноября начальник Генштаба ВС России Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Купянска Харьковской области. При этом были зафиксированы случаи, когда украинские солдаты притворялись мирными жителями, чтобы выбраться из окружения.

Также источник в российских силовых структурах сообщил о перестрелке под Купянском, которую по ошибке устроили две группы диверсантов Вооруженных сил Украины. В результате пятеро украинских солдат были убиты, трое ранены. По его словам, эти группы собирались устроить диверсии и «показательную установку украинских флагов».