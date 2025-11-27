Идеи о возможном вступлении Украины в НАТО были изначально глубоко ошибочными. Такое заявление сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано.

«Я считаю, что идеи о вступлении Украины в НАТО были стратегически глупы. И в конечном итоге это обернулось катастрофой для Украины», — заявил Миршаймер.

Он также выразил возмущение по поводу того, что те, кто выступал за вступление Киева в Североатлантический альянс, а затем за продолжение боевых действий, пытаются претендовать на моральное превосходство. По его словам, именно такие люди с этой позицией повергли украинский народ в катастрофу.

Эксперт убежден, что дипломатического решения для текущего конфликта не существует. Сложившаяся ситуация создала беспрецедентные проблемы для безопасности Запада, став прямым следствием его собственных просчетов.