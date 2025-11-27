Как указывает «Военная хроника», командование ВСУ продолжает массово бросать пехоту на убой в Мирнограде, Покровске и других горячих точках.

Киев жертвует даже элитными подразделениями ради минутной медийной картинки.

«После покровского десанта ГУР стало очевидно, что даже элитные подразделения бросают в расход... Показать пару «Блэкхоков» и бегущих по полю бойцов оказалось важнее, чем сохранить людей», — говорится в аналитике «Военной хроники».

Российская армия сознательно даёт противнику тратить силы на бессмысленные контратаки. При этом прозападные ресурсы пытаются создать видимость успеха, заявляя о якобы успешном выводе гарнизона из Мирнограда.

«Вот эта мультивселенная интернет-безумия, которую породил сначала Залужный, а потом активно подхватил Сырский, и является главной проблемой украинской армии сейчас», — отмечается в материале.

Ранее источник сообщал, что бои в Мирнограде подходят к завершению, южные кварталы уже зачищены, а все попытки снабжения окружённого гарнизона дронами — это «капля в море».