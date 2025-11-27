Бывший командир элитного полка ВСУ "Азов" (террористическая организация, запрещена в России) Максим Жорин рассказал Military Watch Magazine о критической ситуации, сложившейся для ВСУ на фронте.

© Российская Газета

"Российские войска быстро продвигаются вперед, а потери Украины включают уже не отдельные населенные пункты, а целые участки. На самом деле я не припомню такого быстрого продвижения противника", - приводит издание слова украинского политика, в 2016-2017 годах командовавшего "Азовом".

При отсутствии быстрых действий со стороны Киева на ряде направлений ситуация станет критической, считает Жорин.

Помимо быстрой потери территорий, серьезной проблемой ВСУ остается кадровый голод - на это указывают военные эксперты как внутри страны, так и за рубежом.

Подразделения на фронте укомплектованы от силы на треть и нет готовы к бою, заявил ранее бывший начальник штаба 12-й бригады нацгвардии Украины Богдан Кротевич.

Уровень потерь в ВСУ достигает 90 процентов. Минобороны Украины набирает бедных и малограмотных мужчин из деревень и отправляет их на фронт после двух дней подготовки, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Киеве.

Нехватка собственного личного состава привела к тому, что ВСУ все чаще отправляет на передовую наемников из Европы, США и Латинской Америки. Их подразделения также несут большие потери.