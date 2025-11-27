Украина нанесла ракетные удары по энергообъектам российского региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетные удары по энергообъектам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Подробности о самих объектах и последствиях ударов он не привел.

«Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения. Ситуация, к сожалению, продолжает оставаться на крайне напряженном уровне», — написал губернатор.

Ранее Минобороны России отчиталось, что за ночь и утро 27 ноября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 118 беспилотников ВСУ. 52 из них сбили над территорией Белгородской области.

До этого Гладков сообщил о трех мирных жителях, пострадавших в результате атак ВСУ. В Доброивановке украинский дрон ударил по машине, ранив женщину. На участке автодороги Головчино — Грайворон из-за взрыва беспилотника баротравму получил сотрудник МЧС. Еще один россиянин пострадал в результате попадания летательного аппарата по автомобилю на окраине города Шебекино.