В эстонском уезде Ида-Вирумаа начал работу новый радиолокационный комплекс воздушного наблюдения с дальностью более 500 километров, уезд граничит с Ленинградской областью.

Стоимость комплекса составила 30 млн евро, эта РЛС способна обнаруживать объекты на расстоянии свыше 500 километров, ее работа рассчитана примерно на 30 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую прессу.

Комплекс будет интегрирован с радиолокационной сетью Финляндии для совместного воздушного наблюдения. Майор эстонской армии Тынис Пярн заявил, что новая станция обеспечивает «очень хороший обзор Чудского озера и окрестностей».

Отмечается, что новая РЛС расширяет возможности Эстонии по контролю воздушного пространства вблизи российской границы.

Ранее эстонские власти решили потратить 3,5 млн евро на закупку и обслуживание спутниковой связи Starlink для нужд киевского режима.