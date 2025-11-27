Новости СВО сегодня: удар «Солнцепека» и контроль над Волчанском

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Запорожской области и о срыве ротации ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 27 ноября.

Удар «Солнцепека»

Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Воздушная разведка ВС РФ выявила позиции ВСУ с инженерными заграждениями и оборудованными огневыми точками в районе города Гуляй Поле.

Координаты целей передали расчетам ТОС-1А «Солнцепек». Они отправились на огневую позицию и нанесли удары термобарическими боеприпасами. Все цели были поражены. Это ослабило линию обороны ВСУ и помогло продвижению российских штурмовиков, подчеркнули в Минобороны.

Операция в Запорожской области

Операторы ударных дронов ВС РФ сорвали ротацию и усиление позиций ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Дроны нанесли серию ударов по автомобильной технике и квадроциклам ВСУ, которые пытались провести ротацию в районе Гуляй Поля.

Срыв ротации ВСУ

Истребители Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ, заявили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток». Су-25 парами нанесли ракетные удары с малых высот.

Часть Лимана под контролем ВС РФ

Военкор Юрий Котенок заявил, что ВС РФ взяли под контроль северную часть села Лиман под Волчанском. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Также Котенок рассказал, что российские силы ведут бои за центр расположенного рядом с Лиманом поселка Вильча. Кроме того, бои идут в окрестностях села Прилипка в четырех километрах от Лимана.

Прорыв у Орехова

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что наступление российских сил на запорожский город Орехов ускорилось, оборона ВСУ прорвана. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

«Орехов - еще ближе к Запорожью. Перебрасывать оттуда резервы в Гуляйполе смысла нет», - отметил Рогов.

Обстановка под Красным Лиманом

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что ВС РФ подошли к селу Коровий Яр под Красным Лиманом, пишут «Аргументы и факты». По его данным, также российские войска продвигаются в сторону города Святогорск.

Контроль над Волчанском

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что российские войска контролируют 90 процентов территории города Волчанск в Харьковской области. По словам Марочко, десять процентов территории находятся в так называемой серой зоне.