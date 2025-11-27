В Китае заявили об опасности американской ПРО «Золотой купол»

Разрабатываемая США глобальная система противоракетной обороны «Золотой купол» серьезно угрожает безопасности в космосе. Как сообщает РИА Новости, на это указывается в опубликованной Белой книге пресс-канцелярии Госсовета КНР.

В документе под названием «Контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение Китая в новую эпоху» отмечается, что «некоторые страны, стремясь к абсолютной безопасности», стремятся разместить оружие в космическом пространстве. Эти же государства продвигают передовое развертывание ракетных систем средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, таким образом подрывая стратегический баланс и стабильность.

«Китай решительно выступает против этого и призывает эти отдельные страны прекратить разработку и развертывание глобальных систем противоракетной обороны и остановить передовое размещение ракет и других наступательных вооружений», — подчеркивается в Белой книге.

Подчеркивается, что Пекин будет решительно противостоять любым действиям, которые угрожают или наносят ущерб «коренным интересам Китая».

Напомним, что весной президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выбрал архитектуру для своей новой системы противоракетной обороны «Золотой купол». По словам политика, она будет включать в себя наземные, морские и космические системы. Стоимость ПРО составит примерно 175 млрд долларов, а первое крупное тестирование планируется на конец 2028 года.