В Германии захотели перебросить сотни тысяч военных НАТО на восток

Вооруженные силы Германии разрабатывают «на случай войны с Россией» план, который включает переброску 800 тыс. военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территорий самой ФРГ проходить не будет, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на материалы плана, к которым оно получило доступ.

План получил название OPLAN DEU и предусматривает массовую переброску союзнических сил к предполагаемой линии фронта, которая проходить по территории ФРГ не будет.

В статье говорится, что около двух с половиной лет назад группа высокопоставленных офицеров из Германии начала разрабатывать этот секретный документ.

«На картах обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, по которым они будут передвигаться, а также как будет осуществляться их снабжение и защита в пути», – цитирует издание материалы плана.

Ключевая роль Германии на данном этапе – стать плацдармом для транспортировки войск и грузов на восток. Аналитики Wall Street Journal подчеркивают, что немецкая инфраструктура пока не подготовлена к военному сценарию, а бюрократия, ориентированная на мирное время, и требования к защите данных могут затруднить быструю мобилизацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз разрабатывает проект так называемого «военного Шенгена» для ускорения передвижения войск и техники по территории Европы.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Запад ведет подготовку к возможной большой войне на европейском континенте.

В странах на восточном фланге НАТО усиливают железнодорожную инфраструктуру для оперативной переброски сил и боеприпасов.