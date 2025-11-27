Украинский пленный раскрыл детали обучения в Великобритании

В Великобритании украинских солдат обучают на опыте и методах Второй мировой войны. Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Неудахин, его слова приводит ТАСС.

«"Бритты" рассказывали об их обучении в Британии. Рассказывали, что там проходят обучение еще по лекалам Второй мировой войны (…), то есть они еще ведут окопную войну, которая сейчас уже невозможна, потому что идет война дронов», — рассказал Неудахин.

Посол рассказал о нехватке у Великобритании средств на финансирование Украины

Также пленный рассказал, что мобилизованные бойцы массово сбегают из частей на этапе прохождения обучения. По его словам, ВСУ несут огромные потери из-за того, что большинство мобилизованных старше 40 лет имеют низкий уровень подготовки.