Комбрига ВСУ сняли с должности за обвал фронта

Комбрига Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Евгения Солодаева сняли с должности за обвал фронта под Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Солодаев был командиром 57-й отдельной мотопехотной бригады.
Марочко: ВСУ почти потеряли Волчанск, 90% территорий контролируют ВС России
Уточняется, что полковник уже покинул распоряжение бригады и передал дела подполковнику Виталию Поповичу.
В октябре сообщалось, что Солодаев вместе со своей супругой имеет во владении земельные участки, общая площадь которых сопоставима с площадью 15 футбольных полей.