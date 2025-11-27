Комбрига Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Евгения Солодаева сняли с должности за обвал фронта под Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Солодаев был командиром 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Марочко: ВСУ почти потеряли Волчанск, 90% территорий контролируют ВС России

Уточняется, что полковник уже покинул распоряжение бригады и передал дела подполковнику Виталию Поповичу.

В октябре сообщалось, что Солодаев вместе со своей супругой имеет во владении земельные участки, общая площадь которых сопоставима с площадью 15 футбольных полей.