В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области рядом с городом Черноморск прогремели взрывы, пишут РИА Новости.
«Взрывы слышно под Одессой, близ Черноморска», — сообщается в украинских Telegram-каналах.
Российские военные, в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам России, наносят удары по местам дислокации войск, военным объектам, оборонной промышленности, военного управления и связи.
РБК-Украина: в Одессе звучат взрывы на фоне воздушной тревоги
Ранее Украина атаковала беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Пензенскую область. Осколки беспилотника повредили крышу нежилого здания, а ударной волной разбило окна в многоквартирном жилом доме рядом.
Также беспилотниками были атакованы Чебоксары. В результате налета дронов пострадали мирные жители, повреждения получили жилые дома, оптоволоконные сети и инженерные системы.