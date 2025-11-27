В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области рядом с городом Черноморск прогремели взрывы, пишут РИА Новости.

«Взрывы слышно под Одессой, близ Черноморска», — сообщается в украинских Telegram-каналах.

Российские военные, в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам России, наносят удары по местам дислокации войск, военным объектам, оборонной промышленности, военного управления и связи.

РБК-Украина: в Одессе звучат взрывы на фоне воздушной тревоги

Ранее Украина атаковала беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Пензенскую область. Осколки беспилотника повредили крышу нежилого здания, а ударной волной разбило окна в многоквартирном жилом доме рядом.

Также беспилотниками были атакованы Чебоксары. В результате налета дронов пострадали мирные жители, повреждения получили жилые дома, оптоволоконные сети и инженерные системы.