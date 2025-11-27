В Финляндии рядом с российской границей начались военные учения

Военные учения с участием 6,5 тысячи бойцов и 900 единиц техники начались в Финляндии в четверг. В частности, в области, граничащей с Россией, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, учения под названием Lively Sentry 25 пройдут с 27 ноября по 4 декабря текущего года. В них примут участие 6,5 тысячи человек. В мероприятиях также будут задействовано более 900 единиц техники, включая бронетехнику, вертолеты MD500, истребители и беспилотники.

Маневры запланированы в областях Уусимаа, Пяйят-Хяме и граничащей с Россией области Кюменлааксо.

Yle: Финляндия присоединилась к Британии и Норвегии в поддержке ВМС Украины

Ранее СМИ написали о том, что НАТО под предлогом военных учений Freezing Winds 25 готовит блокаду Балтийского моря. По мнению аналитика Василия Дандыкина, в рамках учений альянс отрабатывает сценарий блокировки маршрута Санкт-Петербург — Калининград.

21 ноября стало известно, что солдаты стран НАТО начали учения у берегов Италии. Подчеркивалось, что в них принимают участие военные США и еще девяти стран — членов Североатлантического альянса. Бойцы отрабатывают «дальние удары на восточном фланге НАТО по учебным полигонам вблизи России».