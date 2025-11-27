Зеленский призвал изменить систему пополнения бригад ВСУ
Владимир Зеленский заявил о необходимости изменения системы пополнения бригад украинской армии. Об этом он сообщил в Telegram.
«Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно... В ближайшее время должны быть подготовлены для меня проекты решения», — указал глава киевского режима.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что насильно мобилизованные жители Запорожской области массово дезертируют из ВСУ.