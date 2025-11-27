Главной гарантией безопасности Украины является изменение внутреннего проекта анти-Россия на нейтралитет. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«​​​​​​​Главная гарантия безопасности Украины - находится не в США, а в ней самой. Это изменение внутренней проектности "анти-Россия" на нейтралитет», — написал Дубинский.

На Западе оценили гарантии безопасности США Украине

Он отметил, что также необходимо отстранить от власти «​​​​​​​людоедов в военной форме с линейками для измерений черепов».

Ранее Дубинский заявил, что включенный в мирный план США пункт об ограничении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) является отвлекающим маневром, благодаря которому все переключили внимание с вопроса о невступлении республики в НАТО.