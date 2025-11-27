В Раде назвали главную гарантию безопасности Украины
Главной гарантией безопасности Украины является изменение внутреннего проекта анти-Россия на нейтралитет. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что также необходимо отстранить от власти «людоедов в военной форме с линейками для измерений черепов».
Ранее Дубинский заявил, что включенный в мирный план США пункт об ограничении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) является отвлекающим маневром, благодаря которому все переключили внимание с вопроса о невступлении республики в НАТО.