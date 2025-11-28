Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над Россией
Силы ПВО за четыре часа уничтожили 13 украинских беспилотников над российскими регионами и Азовским морем.
Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, с 13:00 до 17:00 мск шесть дронов сбили над Брянской областью, три — над Курской, а также два — над Азовским морем. Кроме того, по одному БПЛА уничтожены над Ростовской и Орловской областями.
Ранее российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над селением Алханчурт в Северной Осетии.