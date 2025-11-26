Силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

© Газета.Ru

Вражеские дроны были сбиты в период с 16:00 до 20:00. Восемь из них уничтожено над территорией Белгородской области, три — над Курской областью, один — над Крымом.

26 ноября Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками город-спутник Запорожской АЭС Энергодар.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре муниципальных образования региона были атакованы украинскими беспилотниками, пострадали три человека.

До этого глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что в результате атаки украинских дронов на Чебоксары пострадали два человека, а также повреждены два жилых дома.