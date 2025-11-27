Генсек НАТО не смог ответить на элементарный вопрос об альянсе

Генеральный секретарь Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Рейкьявике не смог правильно ответить на вопрос о количестве стран, основавших Североатлантический альянс. Об этом сообщает ТАСС.
«Исландия — одна из стран-основательниц альянс. Насколько я помню, в 1949 году их было 10», — ответил генсек, но в этот же момент присутствующие его поправили, на самом деле их было 12.
Ранее Рютте заявил, что Украина не может вступить в Североатлантический альянс без единодушного согласия всех членов, которого пока нет. По его словам, ряд союзников, включая США, на данный момент выступают против принятия страны в НАТО.