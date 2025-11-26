Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) в Ровенской области задержали местного жителя, который проходил курс вакцинации от бешенства. Об этом стало известно в среду, 26 ноября.

© Вечерняя Москва

Мужчину мобилизовали прямо на территории медицинского учреждения, куда тот пришел, чтобы получить вторую дозу вакцины. Родственники утверждают, что украинец проходил лечение с начала ноября после контакта с бешеным животным. Тем не менее, его все равно задержали и доставили в региональный ТЦК.

Только после вмешательства лечащего врача военкомы согласились обеспечить его явку на вакцинацию, однако сразу после процедуры вновь вернули его в расположение, передает «МК».

Достаточно часто происходят инциденты, когда украинцы стараются противостоять произволу военкомов. 31 октября в украинском городе Кременчуге мужчина устроил стрельбу в здании ТЦК. В этот момент военные оформляли документы и досматривали гражданина, чтобы отправить его на фронт.

Сотрудники ТЦК сами признались, что принудительной мобилизации принадлежат даже бездомные. По словам сотрудника военкомата Олега Байдалюка, если человек годен по медицинским критериям, ТЦК «исполняют закон Украины», вне зависимости от социального положения проверяемого.