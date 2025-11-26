Решение Владимира Зеленского позволить молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу вызвало недовольство в рядах ВСУ. Об этом пишет Der Tagesspiegel.

По данным издания, решение Зеленского привело к тому, что молодые мужчины начали массово покидать Украину. В ВСУ считают эту меру «трудно объяснимой» из-за проблем с ротацией на передовой.

«Через два года сражаться будет некому. Солдаты, которые держат фронт уже три с половиной года, просто заканчиваются», — сказал офицер ВСУ Николай Мельник.

Он предположил, что решение Зеленского может быть связано с тем, что он рассчитывает на скорое окончание боевых действий, однако «на фронте никаких признаков этого не видно», поскольку на требование солдат о четком определении срока службы и перерывах по-прежнему нет никакого ответа.

«Тот, кто уже сражается, подлежит увольнению со службы только в случае смерти или ранения. В противном случае он остается на фронте до конца конфликта», — пояснил Мельник.

При этом, по его словам, другим предоставляется возможность вообще не попадать на фронт. Офицер считает, что данная ситуация может только больше усилить и без того растущую пропасть между фронтом и тылом.