Стало известно, как российские истребители "наказали" F-16

F-16 и Mirage боятся Су-35С в силу ряда причин, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов. В частности, уточнил он, пилоты боятся попасть под ракетный удар.

Накануне стало известно, что в зоне СВО истребители ВС РФ нередко поражают цели на предельных дальностях, фактически «прижали к земле» противника. Кроме того, от них часто «достается» зенитным комплексам ВСУ.

По словам Попова, «прижать к земле» американские и французские истребители могли несколькими способами. Первый — фигуральный.

«Противнику не позволили летать, выполнять задачи вблизи линии соприкосновения или на некотором удалении — 50-100 км. Им могли закрыть доступ к базированию в зоне ответственности наших Су-35С. Почему они не стали базироваться в этой зоне? Чтобы не попасть под огневое поражение ракетами, им небезопасно быть в этой зоне», — отметил генерал.

Военный эксперт заметил, что второй способ заключается в принудительном снижении высоты вражеских истребителей — их заставили уйти на предельно малые высоты с тем, чтобы «фон земли их прикрывал».

Летчик: Су-57Э может вести маневренный бой даже с тяжелыми ракетами

Попов подчеркнул, что сейчас обстановка в этом плане довольно спокойная. Он добавил, что в последние дни не было воздушных целей, по которым могли работать Су-35С.

Ранее сообщалось, что за годы после холодной войны Су-35 сбил больше целей, чем любой другой самолет.