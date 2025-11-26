Выяснилось, к какому году Германия создаст армию ударных БПЛА

К 2027 году Германия сформирует отряды, оснащенные дронами-камикадзе. По словам командующего сухопутными войсками ФРГ Кристиана Фройдинга, немецкая армия намерена сформировать военные части, вооруженные беспилотными летательными аппаратами ударного типа.

Формирование первой батареи запланировано на 2027 год, а к 2029 году их число должно достигнуть шести.

«Мы уже приступили к испытаниям», – сообщил Фройдинг.

Der Spiegel отмечает, что речь идет о барражирующих боеприпасах, известных также как дроны-камикадзе.

Ранее сообщалось о планах немецких вооруженных сил по оказанию помощи полиции в борьбе с дронами. Полиция и спецслужбы Германии почти ежедневно фиксируют появление подозрительных БПЛА над территорией страны, включая военные объекты. Согласно новому законодательству, Бундесвер предоставит оборудование для выявления беспилотников и противодействия им, а в особых случаях будет их уничтожать.