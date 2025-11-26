Генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Россию в очередной раз хотят обмануть, но сделать это не удастся. Так он прокомментировал предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов, сообщает Telegram-канал «Международный Клуб Народного Единства».

Россия должна победить, подчеркнул генерал. Он также отметил, что это заставит врага признать свое поражение, а разговаривать ни с кем ни о каких пунктах, планах будет уже не нужно.

Российское руководство сможет добиться от Украины соглашения, которое будет устраивать Москву, добавил Алаудинов. Армия будет согласна с таким решением, заключил военный.

Ранее военный эксперт Алексей Живов заявил, что реализация осады Киева, если такая и будет, станет очень сложным предприятием.