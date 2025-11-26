В Польше снова сломалась единственная подводная лодка

Единственная подводная лодка ВМС Польши Orzeł вновь сломалась во время выхода в море, рассказал капитан ВМС республики Дамиан Пшибыш в интервью порталу Interia GeekWeek.

Подводная лодка была построена в СССР в 1986 году и сразу передана в состав польского военно-морского флота. Последний ремонт на борту был произведен в 2024 году.

«Во время выхода [в море] в надводном положении произошла поломка, которая сделала невозможным дальнейшее плавание, лодка тотчас же вернулась в порт», — заметил Пшибыш.

Журналисты заметили, что из-за технических проблем устаревшая подлодка представляет большую угрозу для своего экипажа, чем для потенциального противника.

В Польше подтвердили планы вооружаться

Ранее сообщалось, что правительство Польши рассматривает приобретение нескольких новых подводных лодок. Свои субмарины Польше предлагают Италия, Швеция, Германия, Испания, Франция и Южная Корея.