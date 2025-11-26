ВС России прорвали самый мощный укрепрайон ВСУ в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России начали штурм центра Северска, прорвав самый мощный украинский укрепрайон в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что армия России сначала вошла в Северск с юга, затем заняла восток, юго-восток и северо-восток, продвинувшись к центру ключевого города для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сейчас войска РФ штурмуют центр города, продвигаясь вперед. Площадь продвижения за несколько дней составила около десяти квадратных километров.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС России удалось добиться инициативы практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Он отметил, что под контроль российских войск в скором времени перейдут Димитров, Волчанск и Северск.