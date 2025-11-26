Литва возьмет на себя расходы по содержанию контингента армии США в республике

Литва готова взять на себя обязанность оплачивать все расходы по пребыванию в стране контингента армии США.

Об этом заявил министр обороны Робертас Каунас, сообщает «Sputnik Литва».

«Сегодня Литва делает решительный шаг вперед. Мы приняли решение расширить пакет поддержки принимающей страны и взять на себя все расходы, связанные с содержанием американских военных в нашей стране», — заявил министр.

Он отметил, что речь в первую очередь идет об инфраструктурных затратах, оплате коммунальных услуг, питания, стирки, транспортных услуг внутри страны.

По словам Каунаса, такие действия со стороны Вильнюса показывают, что республика является «образцовым союзником» США.

Кроме того, руководитель Минобороны рассказал об открытии в стране новой военной инфраструктуры для американских военных. Речь идет о полигоне в Пабраде, где были построены три казармы, многофункциональный центр с тренажерным залом и учебными классами, столовые, а также зона технического обслуживания и вертолетные площадки.