В России неожиданно оценили прогноз Арестовича* об осаде Киева
Военный эксперт Алексей Живов заявил, что реализация осады Киева, если такая и будет, станет очень сложным предприятием. Об этом пишет «Лента.ру».
Так аналитик оценил прогноз бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который ранее заявил о том, что в случае если ВСУ истощат личный состав, российские войска пойдут на новую осаду Киева.
Киев хорошо подготовлен к обороне, они готовились много лет, отметил Живов.
По мнению политолога, чтобы решить вопрос относительно быстро, под Киев надо пригнать армию в 500 тысяч человек, то есть принудить киевскую власть сдаться.
Арестович* предрек начало новой осады Киева
Для доступа к Киеву необходимо будет пройти Черниговскую и Сумскую области или зайти с территории Белоруссии, что трудно реализовать, добавил собеседник издания.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что встречи с лидером США Дональдом Трампом Владимир Зеленский добивается, чтобы удержаться у власти.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга