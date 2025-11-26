Военный эксперт Алексей Живов заявил, что реализация осады Киева, если такая и будет, станет очень сложным предприятием. Об этом пишет «Лента.ру».

Так аналитик оценил прогноз бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который ранее заявил о том, что в случае если ВСУ истощат личный состав, российские войска пойдут на новую осаду Киева.

Киев хорошо подготовлен к обороне, они готовились много лет, отметил Живов.

По мнению политолога, чтобы решить вопрос относительно быстро, под Киев надо пригнать армию в 500 тысяч человек, то есть принудить киевскую власть сдаться.

Для доступа к Киеву необходимо будет пройти Черниговскую и Сумскую области или зайти с территории Белоруссии, что трудно реализовать, добавил собеседник издания.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что встречи с лидером США Дональдом Трампом Владимир Зеленский добивается, чтобы удержаться у власти.

