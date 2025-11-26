Российский генерал неожиданно высказался о мирном плане Трампа по Украине

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов резко отреагировал на предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования украинского конфликта. Генерал заявил, что в документе видит попытку обмануть Москву и подчеркнул, что Россия не позволит навязать себе такие условия.

Трамп озвучил идею прекращения огня и отказа России от новых территориальных требований к Киеву. Изначально план состоял из 28 пунктов, но позже был сокращен. Алаудинов назвал предложенные уступки неприемлемыми и уточнил, что исход конфликта должен быть решен на поле боя.

По его словам, российское руководство добьется такого соглашения, которое будет выгодно Москве. И армия, добавил он, полностью поддержит итоговое решение, передает «Лента.ру».

Российский генерал назвал цель СВО

Ранее «ФедералПресс» писал, что Белый дом заявил о резком сдвиге в переговорах по Украине.