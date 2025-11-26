Медведев провел совещание на тему комплектования армии контрактниками

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, Дмитрий Медведев сообщил на платформе Мах о проведении совещания, посвященного вопросам комплектования Вооруженных сил РФ контрактниками в 2026 году.

«На совещании с участием полпредов президента РФ в федеральных округах, руководства министерства обороны, министерства финансов и других заинтересованных ведомств были рассмотрены вопросы комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту в 2026 году», – рассказал Медведев.

Дмитрий Медведев 17 октября заявил, что текущая ситуация с набором контрактников по всей стране оценивается как удовлетворительная.

По информации зампредседателя Совбеза, в военные части уже прибыли 336 тысяч человек, подписавших контракты в 2025 году, а также 28 тысяч добровольцев. Медведев также акцентировал внимание на том, что каждый регион РФ «вносит свой вклад», подчеркнув, что важность проводимой работы трудно переоценить.