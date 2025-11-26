Единственная подлодка Польши сломалась по дороге на парад в честь Дня ВМФ

Единственная подводная лодка в составе военно-морского флота Польши Orzeł в очередной раз сломалась, выйдя в море, что добраться до места проведения парада Военно-морских сил республики. Об этом в среду, 26 ноября, сообщил портал Interia.pl.

По информации СМИ, последний ремонт на борту 40-летней субмарины провели только в прошлом году. Капитан лодки Дамиан Пшибыш заявил, что поломка произошла в надводном положении. В результате подлодка не смогла продолжить движение.

После этого лодка сразу же вернулась в порт, передает «Российская газета» со ссылкой на материал.

— Не будет преувеличением сказать, что польские подводные лодки — самая заброшенная часть наших вооруженных сил, — добавили в издании Komputer Świat, которое процитировал RT.

Еще один инцидент произошел уже с американским вооружением. В апреле один из истребителей США F-18E Super Hornet, базирующихся на палубе авианосца USS Harry S. Truman, упал с корабля в Красное море вместе с палубным тягачом. В результате инцидента один моряк получил легкое ранение.